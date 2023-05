DELFI VIDEO | Kristiine Miilen: „Me ei tohiks end kodusel EM-il peksta lasta. Soomele peame ikka pähe tegema!“

EM-finaalturniir, kus Eesti kuulub ühte alagruppi Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga, algab Tallinnas Unibet Arenal 15. augustil. Eesti koondise esimene mäng on 16. augustil Prantsusmaa vastu.

„Ei tahaks veel eesmärgina midagi välja öelda. Tahaks lihtsalt, et ükski mäng poleks selline, et me seal end peksta laseks. Tahaks näha võitluslikku mängu Isegi kui tiim kaotab, tahaks, et inimesed, kes pileti ostavad, lahkuvad saalist hea emotsiooniga. No Soomele tahaks ikka pähe teha!“ ütles Miilen.

26-aastane Miilen on 2021. aastast alates mänginud klubivõrkpalli Itaalia esiliigas Olbia Hermaea ridades. Nurgaründaja tunnistas, et eelistaks järgmisel hooajal mängida mujal.

„Jõudsime oma Põhja-Itaalia alagrupist tugevamasse tugevamasse tabelipoolde (seal saadi 12., viimane koht - toim). Sinna saamine meie eesmärk oligi. Viimase mänguni oli edasipääs lahtine. Meil polnud ülirikas klubi, et endale superstaare lubada. Saime mõned väga head võidud, aga ka mõned väga kohutavad kaotused. Saime ka võimaluse mängida Itaalia karikat. Tegelikult oli hooaeg edukas,“ rääkis Miilen.

„Never say never, aga sooviks järgmisel hooajal midagi uut proovida. Olen kaks aastat nüüd Olbias olnud. Tahaksin saada uut Itaalia kogemust. Enamus A2 liiga tiime on Põhja-Itaaliast - eks ma sinna rihin, aga Itaaliasse jäämine ei ole elu või surma küsimus.“

Hõbeliiga Final Four turniirile pääsemine on miinimumeesmärk

Koondisesuve esimesed sõprusmängud peab Eesti koondis juba järgmisel nädalal, 20. ja 21. mail Paides Läti vastu. Lõunanaabritega mängitakse ka kahel korral Euroopa Hõbeliigas, mis stardib meie naiskonna jaoks 27. mail Tartu Ülikooli spordihoones just Läti-mänguga. Neljaliikmelises alagrupis on Eesti vastasteks veel Austria ja Põhja-Makedoonia. 24.-25. juunini Austrias Grazis toimuvale Final Four turniirile pääsevad kummagi alagrupi kaks paremat. B-alagrupi moodustavad Fääri saared, Gruusia, Montenegro ja Portugal.