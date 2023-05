DELFI VIDEO | Eesti koondise sidemängija Karoliina Kibbermann: kui klubis olid rasked hetked, mõtlesin koduse EM-i peale

Itaallasest peatreeneri Alessandro Orefice juhendatav koondis alustas ettevalmistust tähtsaks suveks 24. aprillil Tallinnas kogunedes ja TalTechi spordihoones treenides. Sellest esmaspäevast alates viibitakse laagris Paides. Esimesed kontrollkohtumised peetakse Paides 20. ja 21. mail (vastavalt kell 18.00 ja 12.00) Lätiga. 27. mail alustatakse kuuemängulist Hõbeliiga alagrupiperioodi. Edu korral mängitakse Hõbeliiga võidu peale 24.-25. juunini toimuval Final Four turniiril Austrias Grazis.

„Eesmärk on Hõbeliiga otseloomulikult võita ja see on ka reaalne. Proovime endast parima anda ja Kuldliigasse tõusta,“ rääkis koondise sidemängija Karoliina Kibbermann Delfile.

Eestis Tallinna Ülikooli, Audentese SG/NK ja TalTech/Tradehouse'i eest mänginud Kibbermann lõpetas teise järjestikuse välishooaja Prantsusmaa meistriliigas, kus ta esindas tänavu 14 naiskonna seas 11. kohal lõpetanud Marcq-en-Barœul'i (täpset hääldust tutvustab Kibbermann videos!). Hooaeg varem teenis ta leiba nii Volero Le Cannet' kui ka Cote d'Azuri naiskondades.

„Tahaks loota, et ma arenesin sel hooajal edasi. Enda arust tegin seda küll. Hooaeg oli raske ja kulges üle kivide ja kändude, tiimis olid vigastused... Aga ma jäin hooajaga rahule. Oli väga silmi avav hooaeg,“ sõnas Kibbermann.

Kuidas sa hetkel koondise õhustikku kirjeldaksid?

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, kui ütlen, et see on olnud vapustav. Oleme oma hea sisekliima poolest tuntud. Tõesti väga tore on olnud!

Võrkpalluri elu juba kord on selline, et kui sa koondisse kuulud, siis pikka puhkust ei ole. Kurnavale klubihooajale järgneb kohe koondisesuvi. Kui raske on end sellistel hetkedel kokku võtta ja veel suuremaid mänge mängima motiveerida?