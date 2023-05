M-Sporti boss välistas Loebi palkamise: keskendume 100% Tänakule

See tähendab väga suure tõenäosusega, et üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb sel aastal Ford Puma Rally1 masinasse ei istu.

„Meie investeering on tänavu sada protsenti Ott [Tänak]. Meie võimalused on piiratud, kuid me võitleme sõitjate maailmameistritiitli eest,“ sõnas Millener, kui Ilta-Sanomat temalt Loebi palkamise kohta uuris.