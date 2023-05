OTSE DELFI TV-s | Otsustav mäng: Tartu Ülikool juhib Pärnu Sadama vastu avapoolaja järel kaheksa punktiga

Seeria avamängu Tartus võitis Pärnu 71:56, teises kohtumises Pärnus olid võidukad tartlased tulemusega 95:81. Kolmas mäng Tartus kuulus kodumeeskonnale napilt 72:71, kuid valitsev meister Pärnu suutis neljanda mänguga seeria viigistada, võites kodus 85:79.

„Teisele poolajale tulles panime fookuse uuesti paika. Meil ei olnud kaotada midagi, võitlesime, ja nagu näha, tasus see võitlus ennast ära,“ ütles viimase mängu järel Pärnu korvpallur Sverre Aav.

Pärnu kohale tekkis neljanda mänguga ka murepilvi. Neljandal veerandajal vigastas tsenter Matthew McCarthy hüppeliigest, mängujuht Isaiah Hart tegi liiga reie tagalihasele. Mõlemad viidi arstlikusse kontrolli ja nende otsustavas mängus osalemine on kahtluse all. Nagu peatreener Gert Kullamäe pärast matši märkis, ei tea ta isegi, kes reedel rivis on.

Saimon Sutti kommentaar enne tänast mängu: „Loodetavasti oleme kõik rivis. Eks play-offides on igal meeskonnal pisimuresid ja kuskilt valutab kellelgi. Peab endast kõik andma ja valu alla suruma. Otsustavaks võib saada see, kellel on rohkem energiat, tahtmist, terveid mängijaid. Kindlasti ka kaitsemäng ja fookus terve mängu vältel. Ühe päevaga ei jõua mingeid suuri muutusi teha. Kindlasti mingid pisidetailid vaatame üle ja parandame. Lahinguväljal näeme - sellest tuleb mäng!“

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul saab määravaks individuaalne meisterlikkus. „Seeria viiendas mängus saab otsustavaks see, kes suudab paremini taastuda ja kes tahab rohkem. Eelmise mängu lõpp näitas, et meestel on kehad pingutusest päris väsinud ja eks näis, kui palju mehi täna rivis on. Taktikaliselt enam ei üllata midagi ja mängus saab pigem määravaks individuaalne meisterlikkus. kui tahame seeriat võita, siis peame hoidma keskendumist terve mängu ja loodetavasti saame suure publiku toel ka seeria võiduga lõpetada,“ sõnas Narits.

Tänaseks mänguks tehakse Tartu Ülikooli spordihoones lahti ka otsatribüün, mis võimaldab mängu täitsa uue nurga alt vaadata.