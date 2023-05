HOMME DELFI TV-s | Otsustav mäng: kas korvpallifinaali jõuab Tartu Ülikool või Pärnu Sadam?

„Teisele poolajale tulles panime fookuse uuesti paika. Meil ei olnud kaotada midagi, võitlesime, ja nagu näha, tasus see võitlus ennast ära,“ ütles viimase mängu järel Pärnu korvpallur Sverre Aav.

Pärnu kohale tekkis neljanda mänguga ka murepilvi. Neljandal veerandajal vigastas tsenter Matthew McCarthy hüppeliigest, mängujuht Isaiah Hart tegi liiga reie tagalihasele. Mõlemad viidi arstlikusse kontrolli ja nende otsustavas mängus osalemine on kahtluse all. Nagu peatreener Gert Kullamäe pärast matši märkis, ei tea ta isegi, kes reedel rivis on.