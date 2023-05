Vormel-1 sõitjat ähvardab vallandamine

Motorsport.com-i andmetel on Red Bulli mootorispordi direktor Helmut Marko esitanud 28-aastasele hollandlasele ultimaatumi, et tema esitused peavad paranema järgmisel kolmel osavõistlusel, mis peetakse Imolas, Monacos ja Barcelonas. Kui seda ei juhtu, ähvardab teda vallandamine.

Väljaanne kirjutab, et AlphaTauri on De Vriesi lahkumise puhuks uue piloodi juba välja valinud. Itaalia tiim plaanib pöörduda Austraalia vanameistri Daniel Ricciardo poole, kes on sel hooajal töötanud Red Bulli varu- ja testisõitjana.