Eestis peetava U17 EM-finaalturniiri mänge teenindavad kohtunikud 15 riigist

Naiste jalgpalli suursündmuseks saabub Eestisse 16 rahvusvahelist kohtunikku, kellest kaheksa on väljakukohtunikud ja kaheksa abikohtunikud. Lisaks mitmetele riikidele üle Euroopa on kohtunike seas esindatud ka Lõuna-Ameerika: turniiril mõistavad õigust Uruguay väljaku- ja abikohtunik. Turniiril on ametis ka rahvusvahelised kohtunike vaatlejad, kes tulevad Eestisse neljast eri riigist.