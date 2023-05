Pedersen võitis Girol dramaatilise etapi, Taaramäe lõpetas peagrupis

„Ma olen päris õnnelik. See on see, mille pärast me siia tulime. Tore, et nüüd on see võit käes,“ sõnas Pedersen pärast võidukat finišit, vahendab Cyclingnews. „Meeskonna jaoks oli see raske päev ja hea meel on neile selle võiduga midagi vastu anda.“