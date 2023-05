HOMME OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Rooma tippturniiril tugeva venelannaga

„Kõik on rasked vastased, aga tema on asetatud mängija. Kindlasti tuleb raskeks mänguks valmis olla, lähen endast taas parimat andma,“ sõnas eestlanna.

Tenniseekspert Toomas Kuum usub, et eelseisev matš näitab hästi ära, mis seisus vigastuspausi lõpetanud Kontaveit hetkel on.

„Võit oleks muidugi super, aga kõige tähtsam on, et Anett näitaks head mängu. Kui seal on ikkagi näha hea mängukvaliteedi taastumist, siis see annaks palju enesekindlust juurde,“ ütles Kuum.