NBA ekskorvpallur sooritas enesetapu

Blanks Reed kinnitas, et tema isa võttis endalt elu. „Inimesed küsivad „kuidas me ei märganud“? Ja nad ütlevad, et „ta ei olnud tema ise, sest tema ei teeks midagi sellist“. Siiski on tõsiasi, et me ei saa kunagi teada, miks see juhtus. Ja meil polegi vaja.“