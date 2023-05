INTERVJUU | Jaak Karp: ei ole nii, et Raplat noored ei huvita ja toome ainult välismaalasi

Rapla esindusmeeskond on Eesti liigas võitnud viis medalit, ent kahel viimasel hooajal on piirdutud veerandfinaaliga. Võistkonda pikki aastaid vedanud Jaak Karp tunnistas LP-le antud intervjuus, et tehtud sai mitu viga, aga kurssi ei muudeta. Sel nädalal jõuti horvaadist peatreeneri Arnel Dediciga uuele kokkuleppele.

Uueks hooajaks valmistumise kõrval püüab Karp aru saada, kui vajalik korvpall Rapla vallajuhtidele ikkagi on. Viimastel aastatel on klubi noortesüsteemi toetusi oluliselt vähendatud.

„Kostab imelikult, aga ainsad kõhklused, kas või kui kaua edasi teha, tulevad seoses kohaliku omavalitsuse toetusega. Kord on see teemaks esindusmeeskonna, kord noorte puhul. Kui reaalsus näitab, et ma teen valesti, arvates, et korvpallil on inimeste mandaat, on sellest aeg järeldusi teha,“ ütles ta.