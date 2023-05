Kui mõlema klubi peatreenerid seeriale tagasi vaadates kaklusest eriti enam ei rääkinud, siis Partizani pallur Dante Exum võttis valusa kaotuse järel teema üles. „Mis ma oskan öelda. Juhtisime ja teadsime, et nad võivad räpaselt mängima hakata. Loomulikult olen ääretult pettunud,“ vahendas Basketnews mehe sõnu. „Ma arvan, et kõik teavad, et me väärisime seda (kohta Final Fouris).“