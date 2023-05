Eesti krossimeister Kaarel Tilk: mulle lihtsalt meeldib esimene olla

„Üldiselt käin igal hommikul jooksmas, kuid esmaspäeval enne võistlust ma seda ei teinud. Tahtsin näha, kas see mulle meeldib ja toimib,“ rääkis Tilk. Ta selgitas, et kui ta teeb hommikujooksu kodus ära ja peale seda istub poolteist tundi autos, siis pole sellest palju kasu. „Praegu tundub, et võistlushommikul jooksu ära jätmine toimis hästi, sest tundsin end päeval energilisemana,“ sõnas ta.

Tema hommikujooksud on olenevalt päevast 20-30 minuti pikkused. „Tavaliselt teen 30 minutit, kuid kui on võistlus tulemas, siis teen 20,“ täpsustas Tilk.

Kaarel Tilk Krossisõitja Sünniaeg: 8.03.2003 Elukoht: Põlva Pikkus ja kaal: 181cm ja 76kg Treener: Peeter Põldaru Klubi: Sõmerpalu Motoklubi Tiim: MX-Handel Racing Hobid: discgolf, korvpall Saavutused: MX2 Eesti meister (2022), Superkrossi Euroopa meister klassis SX 250 (2022)

Motokross on füüsiliselt paljunõudev ala, kuid ei saa unustada ka mentaalset poolt. Tilgal on selleks puhuks spordipsühholoog, kelle käest ta vajadusel abi saab. „Kui mul on mõni probleem, siis võtan temaga ühendust – vaatame, kuidas seda lahendada, mida nüüd edasi teha jne. Kui mul on kõik korras, siis otseselt pole ka vajadust sellele eraldi rõhku pöörata,“ selgitas ta.

Soojendus on oluline osa sportlase sooritusest. Enne igat võistlussõitu Tilk venitab, teeb jooksuharjutusi ja sõidab 20 minutit jalgrattaga. Vastavalt enesetundele teeb ta aeg-ajalt harjutusi reaktsioonikiiruse testimiseks.

Krossirajalt maha tulles lõdvestab ta 10-15 minutit jalgratta peal lihaseid. „Söön kõhu täis ja lähen koju magama, muud ei olegi,“ ütles Tilk naerdes. Muuseas mõõdab ta ka igal hommikul enda pulssi – see aitab jälgida, kuidas keha treeningutest taastub.

„Ma võistluspäeval üldse väga palju ei söö, sest ma ei taha ja tunnen end siis väsinuna. Söön korraga vähe, aga tihedalt,“ ütles Tilk. Ta mainis ka, et üritab võistlustel vältida rasvaseid toite ja püüab süüa rohkem süsivesikuid. „Kõige halvem variant on see, kui mingi toidu tõttu peab võistluspäeval kõhuvalu käes kannatama,“ selgitas ta.

Võistlustingimustes on oluline, et mootorratas peaks päeva lõpuni vastu. Tilga sõnul teeb ta suurema osa jooksvatest töödest ise: vahetab õli ja rehvid, peseb tsikli puhtaks, paneb uued kleepsud ja käekaitsmed ning tangib paagi täis. „Igaks juhuks tasub enne võistlust kõik asjad üle käia ja veenduda, et probleeme poleks,“ ütles ta.

„Karksi-Nuias sättisin enne sõitu mootorratta amordid kõvale rajale sobivaks ja olingi valmis minema,“ sõnas Tilk. Kui muidu nokitseb ta mootorratta kallal ise, siis ADAC-i võistlussarjas Saksamaal on tal MX-Handel Racing tiimi poolt mehaanik.