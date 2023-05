DELFI VIDEO PORTUGALIST | Robert Virves tihedast konkurentsist: enne rallit ma midagi ette ennustama ei hakka

Viimati võistles Virves koos portugallasest kaardilugeja Hugo Magalhaesiga märtsi keskpaigas just Portugalis Fafe ümbruses toimunud EM-rallil. „Rallieelne test liiga mahukas polnud, aga saime päris hea tee peal sõita ning mõningaid asju proovida,“ rääkis Virves Delfi videointervjuus ettevalmistusest. „Tundub, et hetkel võiks asjad toimida. Viimati sõitsime ka siin lähedal ja tahaks uskuda, et kõige kehvemas seisus me pole.“