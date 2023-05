Ott Tänak sõnul on M-Spordi meeskond teinud palju tööd ning tunda on ka edasiminekut, kuid ta soovib, et see samm oleks palju pikem, kui seni on õnnestunud astuda. Vaata videost, mida rääkis Tänak auto- kiiremaks saamisest Portugali MM-rallidel valitsevatest oludest.