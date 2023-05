DELFI VIDEO | Gert Kullamäe otsustava matši eel: ma ei tea, kellega me reedel mängima hakkame

Pärnu kohale tekkis siiski ka murepilvi. Neljandal veerandajal vigastas tsenter Matthew McCarthy hüppeliigest, mängujuht Isaiah Hart tegi liiga reie tagalihasele. Mõlemad viidi arstlikkuse kontrolli ja nende otsustavas mängus osalemine on kahtluse all.



„Au ja kiitus kuttidele. Ma ei tea küll, kellega me reedel seda otsustavat kohtumist mängima hakkame,“ tõdes lõpuvile järel Pärnu peatreener Gert Kullamäe ning kiitis seejärel oma hoolealuseid ja Pärnu publikut. „Mul on ausalt öeldes endal ka külmavärinad peal. See oli vägev esitus kuttidelt.“