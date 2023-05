Anett Kontaveit: ma ei taha veel rõõmust üles-alla hüpata

„Olen teinud kuude kaupa harjutusi, kuna alates oktoobrist hakkasid asjad kiiresti halvemaks minema,“ rääkis Kontaveit, keda on seganud seljavigastus. „Mul on hea meel, et sel korral asjad toimisid. Kohtumine kestis ainult ühe tunni. See tuli kindlasti kasuks.“

Eelmise aasta keskpaigas hoidis Kontaveit maailma edetabelis teist positsiooni. Viimati suutis ta järjest kaks kohtumist võita mullu Tallinnas peetud WTA turniiril, kus ta jõudis finaali. „Olen viimastel kuudel pidanud tegema palju igavaid harjutusi. Täpsemalt kerelihastele. Seega on mul väga hea meel, et saan taas võistelda ning teha midagi lõbusat,“ rääkis eestlanna.

„Eelmisel kuul tegin Hispaanias trenni ning osalesin Portugalis ka Billie Jean King Cupil. Seal tundsin taas seljas natuke valu. See oli minu jaoks esimene test. Pidasin mitu mängu järjest ning selg hakkas taas tunda andma. See tegi muret,“ lisas ta.

Kontaveiti sõnul on tal praeguses olukorras raske leida õiget tasakaalu. „Keeruline on leida head lahendust olukorras, kus tuleks end tagant sundida, kuid samal ajal tuleks end ka tagasi hoida, et selga säästa,“ sõnas ta. „Seejärel jõuad turniirile olukorras, kus tunned, et ei ole piisavalt treeninud. Just see Madridis juhtuski.“

Madridis saadud kaotuse järel naasis Kontaveit Marbellasse, kus tegi veel tõsiselt trenni. „Ma ei proovinud end enam tagasi hoida. Seni on asjad sujunud. Selg ei ole tunda andnud,“ rääkis Kontaveit.

„Ma ei taha ühe kohtumise järel rõõmust üles-alla hüpata ja öelda, et kõik on hästi. See oli kõigest üks matš. Tahan näha, kuidas selg peab vastu olukorras, kus tuleb mitu matši järjest pidada,“ lisas ta.

Kontaveit kohtub Rooma turniiri teises ringis venelanna Ljudmila Samsonovaga (WTA 16.).