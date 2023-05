Väljakul kokku kukkunud Christian Eriksen elas juba järgmisel päeval haiglavoodis juhtunu uuesti läbi

„Tegelikult ma vaatasin seda videot juba järgmisel päeval haiglas. Tahtsin näha, mis tegelikult juhtus. Soovisin need emotsioonid uuesti läbi elada, et end järgnevaks valmis panna,“ rääkis Eriksen The Telegraphile.

„Ega selle video vaatamine ei lähe kunagi kergemaks. Sa lihtsalt vaatad seda,“ tunnistas taanlane. „Õppisin juhtunust, et elu tuleb nautida. Tuleb teha asju, mis teevad rõõmsaks ja tuleb mängida jalgpalli, kui see on sinu jaoks lõbus. Kui see enam lõbus ei ole, siis tuleb otsida uusi väljakutseid.“