M-Sport paneb Tänaku nimel kõik mängu: oleme kindlad, et raske töö saab väärilise tasu

Portugali ralli eel tõdes M-Spordi boss Richard Millener, et tiim teeb jätkuvalt kõvasti tööd, et Ford Puma ralliauto saaks Tänaku jaoks võimalikult mugavaks. Milleneri sõnul on Tänaku hooaja algus olnud imeline. Tänak teenis Rootsi rallil esikoha ning oli Horvaatias teine. Monte Carlos läks kirja viies ja Mehhikos üheksas koht.

„Hooaja algus on olnud meie jaoks edukas. Samas on meie jaoks selge, et konkurents läheb aina tihedamaks. Ott on näidanud imelist kiirust ja ühtlast taset. Oleme kindlad, et ta jätkab samamoodi ka Portugalis,“ sõnas Millener Rallit.fi vahendusel.

Tänak on eelnevalt öelnud, et M-Spordi auto on võrreldes konkurentidega aasta võrra maas. Milleneri sõnul tehakse kõik, et muuta auto konkurentsivõimeliseks. „Oleme teinud kõvasti tööd, et suudaksime parima tulemuse välja pigistada. Arendame oma autot kogu aeg edasi ning toome strateegiliselt uuendusi sisse,“ teatas ta. „Olen kindel, et raske tööd saab Portugalis väärilise tasu.“

MM-sarja üldseis enne Portugali rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 69 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 69 punkti

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 68 punkti

4. Ott Tänak (M-Sport) 65 punkti

5. Thierry Neuville (Hyundai) 58 punkti

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 31 punkti