Hannes Soomer läheb Eesti meistrivõistluste avaetapil Pärnus rajarekordit ründama

Pika ajalooga Eesti motoringrada tähistab käesoleval aastal 90. juubelit. Esimene mootorratturite võidukihutamine Maarjamaal korraldati Eesti Autoklubi Mootorratta Sektsiooni poolt 17. septembril 1933. aastal Tallinnas. Kloostrimetsa-Kose-Pirita ringteel toimunud Eesti Suursõit - Estonian T.T. pani aluse meie motoringraja kuulsusrikkale ajaloole. Eesti asfaldiässad on võitnud üleliidulisel areenil ja rahvusvahelistel võistlustel kokku üle 400 medali.

Stardis on tänased kiireimad eesotsas Hannes Soomeriga, kes sel aastal lööb rahvusvahelisel tasandil kaasa Saksamaa meistrivõistlustel Superbike klassis.

„Plaan on kaasa teha kaasa kõik etapid, mis toimuvad Eestis. Praegu tundub, et minu teiste plaanidega ükski etapp ei kattu. Teistele Balti etappidele ma ilmselt sõitma ei lähe, kuna risk ei tasu end ära - rajad on Riias ja Kaunases üsna ohtlikud. Eestis on meil väga hea rada ning toredad Eesti inimesed kaasa elamas,“ kommenteeris Soomer Delfile.

„Üle mitme aasta on kolm Eesti meistrit stardis: mina, Mihkel Osula ja Hanno Velt. Ma arvan, et see tuleb äge! Loodan, et ma võidan, aga see ei tähenda, et see juba ette kirjutatud oleks. Oskan ka mina ära käperdada midagi vahel,“ muigas Soomer.

EMF-i pressiteates on kirjas, et Soomer on seadnud endale kodus eesmärgi viia Porsche Ringi mootorrataste rajarekord alla ühe minuti 12 sekundi. „Mul on uus mootorratas ning teen etapiks väga tõsise ettevalmistus - eeldan rekordit ja lähen selle sihiga rajale küll,“ lisas Soomer, kes toob rajale Honda Fireblade'i uue mudeli.

Tänavuste motoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste avaetapil on ka juubeliga seotud üritusi ja pühapäeval toimub ajalooliste ringrajarataste näitus.

Laupäev, 20. mai

17:20-18:20 Kvalifikatsioonisõitude algus

Klasside järjestus: MiniGP, Vihurmoto Rahvaliiga, Naised

18:30 Võidusõit Vihurmoto Rahvaliiga (7 ringi)

19:00 Võidusõit MiniGP (6 ringi)

19:30 Võidusõit Naised (7 ringi)