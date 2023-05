Unelmate pakkumine? Lionel Messi teeniks Saudi Araabias miljard eurot

Prantsusmaa meedia kirjutas juba mõned päevad tagasi, et neile teadaolevalt on Messi Al-Hilaliga juba lepingu sõlminud. Messi agendist isa Jorge Messi sõnul on sellised jutud ilmselge liialdus ning tema poeg ei ole tuleviku osas veel ühtegi otsust vastu võtnud. Messi pidi järgmise koduklubi välja valima suvel ehk pärast tänavuse hooaja lõppu.