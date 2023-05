TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaalis näeb Euroopa üht tulisemat derbit

Kaks Milano klubi on kahe peale võitnud kümme meistrite liiga tiitlit, millest seitse Milan. Kuid samas pole lähiajalugu kummalgi meeskonnal nii roosiline, sest viimase 15 hooaja jooksul on finaali jõutud kahe peale vaid korra. Tõsi, Interile päädis see 2010. aastal karikaga. Tänavu pole aga meistrite liiga finaalis Milano klubist pääsu. Samas peaksid kaks meeskonda pakkuma poolfinaalis vägeva sõu, sest Milano derbi on alati vihane andmine nii fännide kui ka mängijate poolt.

Meistrite liiga kohamängudes saavad San Siro staadionit jagavad linnarivaalid kokku kolmandat korda, nii 2003. aasta poolfinaalis kui ka 2005. aasta veerandfinaalis jäi peale Milan. Koduliigas pole kummagi meeskonna hoog tänavu kuigi hea, sest Inter jääb Serie A tiitli kindlustanud Napolist maha 20 ja Milan 22 punktiga, mis annab vastavalt neljanda ja viienda koha. Kuid CL'is on mõlemad tiimid näidanud paremat minekut. Teel poolfinaali alistas Milan esiteks kahe matši kokkuvõttes 1 : 0 Tottenham Hotspuri ja seejärel veerandfinaalis 2 : 1 Napoli.

Milani peatreener Stefano Pioli rõhutas kohtumise eel, et nende edu aluseks saab olla vaid suurepärane meeskonnatöö. „Selline, nagu oleme näinud viimases neljas meistrite liiga kohtumises. Erakordse tulemuse saamiseks peab tegema erakordset tööd, ja me proovime seda. Loodan, et olen suutnud mängijatesse süstida vajalikku entusiasmi,“ selgitas Pioli, kelle suurim mure on tiimi ühe liidri Rafael Leao tervis. Väleda Portugali jalgpalluri osalus selgub alles mängupäeva jooksul.

Tänavu on kaks meeskonda mõõtu võtnud kolmel korral. Hooaja alguses kaotas Inter liigamatši 2 : 3, ent veebruaris said nad 1 : 0 võiduga revanši. Tiimid kohtusid jaanuaris ka Itaalia superkarika finaalis, kus Inter võitis lausa 3 : 0. Kuid Interi teekond meistrite liiga poolfinaali oli suhteliselt lihtne, sest eelnevas kahes ringis alistasid nad kahe matši kokkuvõttes 1 : 0 Porto ja 5 : 3 Benfica.