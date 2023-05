BLOGI | Tugeva alguse teinud Milano Inter alistas Meistrite liiga poolfinaali avamängus AC Milani

Inter alustas kohtumist tuliselt ning juba 8. minutil saatis nurgalöögist tulnud palli jalaga väravasse vanameister Edin Džeko. Inter jätkas hoogsalt ning 11. minutil tegi Henrikh Mkhitarjan seisuks 2:0.

31. minutil näitas kohtunik Interi kasuks ka penaltit, kuid video vaatamise järel see otsus tühistati. Antud olukorras anti esmalt Simon Kjaerile kollane kaart, kuid ka see tühistati. Video näitas, et Lautaro Martinez kukkus kastis liialt kergelt.

Mõlemad meeskonnad tabasid kohtumise jooksul veel ka posti, kuid skoor rohkem ei muutunud.

Inter ja Milan peavad korduskohtumise 16. mail. Võõrustaja rollis on siis Inter.

Meistrite liiga teises poolfinaalis on vastamisi Madridi Real ja Manchester City. Avamäng Madridis lõppes 1:1. Korduskohtumine peetakse 17. mail Manchesteris.

Enne mängu:

Kaks Milano klubi on kahe peale võitnud kümme meistrite liiga tiitlit, millest seitse Milan. Kuid samas pole lähiajalugu kummalgi meeskonnal nii roosiline, sest viimase 15 hooaja jooksul on finaali jõutud kahe peale vaid korra. Tõsi, Interile päädis see 2010. aastal karikaga. Tänavu pole aga meistrite liiga finaalis Milano klubist pääsu. Samas peaksid kaks meeskonda pakkuma poolfinaalis vägeva sõu, sest Milano derbi on alati vihane andmine nii fännide kui ka mängijate poolt.

Meistrite liiga kohamängudes saavad San Siro staadionit jagavad linnarivaalid kokku kolmandat korda, nii 2003. aasta poolfinaalis kui ka 2005. aasta veerandfinaalis jäi peale Milan. Koduliigas pole kummagi meeskonna hoog tänavu kuigi hea, sest Inter jääb Serie A tiitli kindlustanud Napolist maha 20 ja Milan 22 punktiga, mis annab vastavalt neljanda ja viienda koha. Kuid CL'is on mõlemad tiimid näidanud paremat minekut. Teel poolfinaali alistas Milan esiteks kahe matši kokkuvõttes 1 : 0 Tottenham Hotspuri ja seejärel veerandfinaalis 2 : 1 Napoli.