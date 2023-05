Toyota tormihoiatus? Jari-Matti Latvala: meie auto on kruusal läinud selgelt paremaks

Portugali ralli on ajalooliselt Toyota Yarisele sobinud, sest mullu võitis sellega Kalle Rovanperä ja tunamullu Elfyn Evans. 2020. aastal jäi etapp koroonapandeemia tõttu ära, kuid hooaeg enne seda oli Toyotaga kiireim Ott Tänak.

Toyota tiimipealiku Latvala sõnul on Portugalis peamine tasakaalu leidmine. „Seal saab rünnata, kuid samas peab mõtlema rehvide kulumisele ja peab vältima kive. Eriti tähtis on see katsete teisel läbimisel,“ selgitas soomlane.

„Sportlasena ma nautisin Portugalis sõitmist ja usun, et seda teevad ka meie sõitjad. Nii Elfyn kui ka Kalle on seal lõpetanud esimesena ja ka [Takamoto] Katsutale peaks see hästi sobima,“ vihjas ta möödunud kevadele, kui Rovanperä oli esimene, Evans teine ja Katsuta neljas. Tiimi kolmikvõidu nurjas napilt poodiumi kõige madalamale astmele jõudnud Hyundai piloot Dani Sordo.

Portugalist algab MM-sarjas kruusarallide seeria, sest järgmised seitse etappi toimuvad sel pinnasel. Taas jõuavad masinad asfaldile alles oktoobris, kui Tšehhi, Austria ja Saksamaa teedel toimub Kesk-Euroopa ralli. Nelja etapi järel on Toyotal MM-sarjas kolmikedu, sest Sebastien Ogier'l ja Evansil on 69 ning Rovanperäl 68 punkti. Muu maailma parim on sellest hooajast Fordis istuv Tänak 65 silmaga.

Kuna Ogier'd lähtes pole, siis peavad Evans ja Rovanperä järgnevatele teed puhastama. Latvala on sellest hoolimata täis lootust. „Läheme Portugali üsna enesekindlalt, sest meie auto on kruusal läinud selgelt paremaks. Seda oli näha juba Mehhikos. Selleks etapiks testisime masinaid Sardiinias. Kuna lühikese aja jooksul tuleb kolm üsna karmi kruusarallit, siis olid need testid väga tähtsad,“ sedastas ta.

Portugalis läbivad autod 19 kiiruskatset, millel on kogupikkust umbes 320 kilomeetrit. Kohapeal viibib ka Delfi ekipaaž Peep Pahv ja Margus Pahv, kes vahendab sealt värskeid uudiseid ja intervjuusid. Kogu rallist teeb Delfi ka otseblogi, alates neljapäevast läheb iga päev eetrisse saade „Kuues käik“.