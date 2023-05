Mullu EM-il fännide südamed võitnud kuulitõukaja: sain kaheaastase võistluskeelu katkise telefoni pärast

USA-s sündinud, aga Itaaliat esindav Ponzio teatas tänavu aprillis üsna ootamatult, et ta tõmbab karjäärile joone alla. Algselt sportlane asja tausta ei avanud, kuid nüüd rääkis ta sotsiaalmeediast juhtunust täpsemalt. Vägevate vuntsidega Ponzio tunnistas, et ta sai kaheaastase võistluskeelu.

Kuulitõukajale pandi süüks, et ta ei suutnud korduvalt dopinguküttide infosüsteemis oma asukoha andmeid uuendada. Ponzio meelest on see jabur, sest enda väitel oli ta reisil ja sel ajal läks telefon katki. „Põhimõtteliselt sain sama pika karistuse nagu dopingu kasutajad. Ma ei valetaks ega petaks kunagi, et hädast välja tulla,“ kirjutas itaallane Instagramis.

Ponzio karistuse pikkust mõjutas tõik, et tema tabamisega on olnud probleeme varemgi. „Olen käinud igal testil,“ vaidles mehemürakas vastu. „Ma pole teste vältinud ega ühestki keeldunud. Ja kõik mu testid on olnud puhtad. Nad lihtsalt märkasid, et ma ei uuendanud oma reisi ajal teavet, ja nende meelest on tegu kaheaastast karistust väärt süüteoga.“

Ponzio loodab, et tema juhtumi mõjul muudetakse edaspidi sportlaste asukohta kaardistavat süsteemi, et teised atleedid ei satuks sama portsu otsa. Kuulitõukaja sõnul oli viimane aasta tema elu raskeim, kuid ta loodab, et karistus vaadatakse üle ja ta pääseb taas ringi.

Kuulitõukaja isiklik tippmark on 21.83, möödunud aasta EM-il sai ta neljanda koha.