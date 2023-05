DELFI VIDEO | Karl-Johan Lips: tulin mängule mõttega, et võin visata 20-st null, aga vähemalt üritan midagi ära teha

„Kurb on. Tahtsime selle seeria veel koju tagasi viia. Aga elu on selline, et keegi võidab ja keegi kaotab,“ tõdes kohtumise järel meeskonna kapten Karl-Johan Lips, kes oli 27 punktiga üleplatsimees. Kuigi kohtumise võitja selgus viimastel sekunditel, siis Viimsi algus oli kurjakuulutav, sest nad jäid natuke enam kui nelja minutiga 4 : 16 kaotusseisu. „Jäime kohe surve alla, aga sealt roomasime tagasi. Aga mängus olemiseks panime kotti ka juhuslikke viskeid, kuid asi jäi alguse taha.“