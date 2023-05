OTSE DELFI TV-S | Valitsev meister Pärnu jäi avapoolaja järel Tartu vastu kaotusseisu

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul ei ole neljandas mängus midagi lihtsat ootamas. „Nüüd oli enne mängu väga väike puhkus ja palju sõltub sellest, kes kiiremini ära taastub. Tänu lõpusekundite võidule on meil ehk väike psühholoogiline eelis, aga Pärnu näitas eelmises seerias Rapla vastu, et nad võitlevad lõpuni ja midagi lihtsat Pärnus oodata pole,“ selgitas ta.

Narits osutas, et Tartu on tugevalt hädas olnud pallikaotustega. „Tegelikult oli viimases mängus Pärnu meist statistilistes näitajates parem. Me ei mänginud hästi, aga saime võidu kätte ja see on play-offis põhiline. Proovime nüüd ennast kokku võtta ja seeria võidukalt ära lõpetada,“ lubas Narits teisipäeva õhtul Pärnu spordihallis toimuva matši eel.