Anett Kontaveit: tore on jälle võidutunnet kogeda

„Ma arvan, et see oli minu poolt korralik mäng. Vahest vastane ei tundnud ennast liiva peal mängides kõige mugavamalt. Ma sain teda väga hästi liigutada, sain tema tugevad servid mängu panna. Olin täna natuke stabiilsem kui vastane, ma ei andnud talle lihtsaid punkte, ta pidi kõik ise välja võitlema,“ kommenteeris Kontaveit.

„Kõik on rasked vastased, aga tema on asetatud mängija. Kindlasti tuleb raskeks mänguks valmis olla, lähen endast taas parimat andma,“ vaatas Kontaveit eelseisvale mängule.

Ta lisas, et hea on taas võidukursil tagasi olla. „Peale sellist võitu on ikka hea meel ja selline tunne, et asjad lähevad paremaks. Peabki mäng-mängu järgi võtma ja vaatama, kuidas keha ennast tunneb. Hea meel on tagasi olla ja võita ja tore on jälle sellist [võidu]tunnet kogeda,“ ütles Kontaveit.