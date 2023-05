5 PÄEVA FINAALTURNIIRINI: suursündmus toob võõrustajalinnadesse tüdrukute jalgpallifestivalid

Neidude U17 EM-finaalturniiri pärandi projekti üks eesmärke on kasvatada Eestis naisharrastajate arvu. Naiste jalgpalli populariseerimiseks ning spordiala tutvustamiseks on planeeritud mitmeid tegevusi, mille käigus on tüdrukutel võimalik turvalises ja vabas õhkkonnas jalgpalliga tutvuda.