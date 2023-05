Maailma kolmas reket süüdistab Madridi Openi korraldajaid seksismis: mis sajandis nad elavad?

„Ma ei tea, mis sajandis siin kõik elasid, kui nad selle otsuse tegid,“ ütles 29-aastane Pegula, vahendab BBC. „Või kuidas nad asja arutasid ja siis otsustasid: „Vau, see on suurepärane otsus ja sellele ei tule vastureaktsiooni.“„

„Ma pole kunagi elus sellist asja kuulnud, et me ei saaks rääkida. See oli tõesti pettumus. 10 000 dollari suuruse finaali järel antakse sõna,“ lisas Pegula.