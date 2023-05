Eesti kickpoksi meistrivõistluste etapp tõi Tartusse üle saja võitleja

Võistlused toimusid Turu spordikompleksis, kus saal oli täis põnevust, adrenaliini ja võitlusvaimu. Võistlusel oli palju erinevaid kategooriaid, kus võistlesid esindajad erinevatest võitluskunstidest, sealhulgas kickpoksist, taekwondost, klassikalisest poksist ja tai poksist, teatasid korraldajad.



Võistluste üks peakorraldajatest, Boris Adelmaa, rääkis, et võistlus oli väga edukas ja sportlased näitasid suurepärast oskust. „Oli üllatav, kui palju noori osalejaid meil oli“ ütles Adelmaa. „Nägime ka palju vanemaid võitlejaid, kes on juba pikka aega oma oskusi lihvinud ja demonstreerisid oma tugevat võitlusvaimu.“



Võistlejad jagunesid erinevatesse kaalukategooriatesse, et võistelda vastavalt

oma kaalule.