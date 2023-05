GRAAFIK | 3 linna, 500 korraldajat ja 300 külalist. Eesti loodab koduse EM-iga anda naiste jalgpallile tõuke

„Erinevatel tasemetel räägime kokku 500-st korraldusega seotud inimesest ja sajast teenusepakkujast. Ainuüksi jalgpalliliidu korraldustiimi tuumikus on umbes 40 inimest. Lisaks on UEFA-l teist sama palju asjaga vähemal või rohkemal määral seotuid,“ tunnistas selle nädala lõpus algava U17 turniiri direktor Juss Tamming, et võistlusega seotud inimeste, asjade ja detailide rohkus suudab endiselt üllatada.

Eesti kuulub koos Hispaania, Saksamaa ja Šveitsiga Tallinnas mängivasse A-alagruppi. Lõuna-Eestis võtavad B-alagrupis mõõtu Rootsi, Poola, Inglismaa ja Prantsusmaa. Kui turniir algab pühapäeval, siis esimene koondis jõudis kohale juba esmaspäeval. „Igas koondises on 20 mängijat, aga näiteks inglastel on sama palju kaasas ka muud personali. Noortevõistkonna kohta on see üsna muljet avaldav. Kui võtame kokku mängijad, nende taustajõud, UEFA kohtunikud, teleülekandemeeskonnad ja muud seotud inimesed, tuleb turniirile võõrsilt üle 300 osaleja. Teiste seas ka UEFA naiste jalgpalli direktor Nadine Kessler, kes teeb ettekande meie kohalikele klubidele,“ jätkas Tamming.