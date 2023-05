BLOGI | Real ja Manchester City mängisid Meistrite liiga poolfinaali avamängus viiki

Jalgpallisõbrad nägid esimeses poolfinaalmängus kahte iluväravat. Kuigi pealelöögid jäid avapoolajal külaliste kasuks 6:1, läks poolajapausile 1:0 eduseisus Real. Hispaanlased viis juhtima Vinicius Junior, kes kõmmutas 37. minutil palli karistusala joonelt väravasse.

Sama ilusa tabamusega vastas 67. minutil Kevin De Bruyne, kelle võimsa kauglöögi järel polnud Reali puurivahil Thibaut Courtois`il mingit võimalust. 1:1 oli igati õiglane tulemus.

Kordusmäng on nädala pärast Manchesteris.

Kolmapäeva õhtul on teise poolfinaali avakohtumises vastamisi Itaalia suured rivaalid AC Milan ja Milano Inter.

Mängu eelvaade:

Real on sel hooajal lülitanud konkurentsist juba kaks Inglismaa klubi, kui esmalt alistati kaheksandikfinaalis Liverpool koondskooriga 6:2 ning seejärel saadi veerandfinaalis 4:0 jagu Londoni Chelsea'st. City oli aga parem Saksamaa klubidest RB Leipzigist ja Müncheni Bayernist, kes alistati vastavalt 8:1 ja 4:1.

Real ja City lähevad Meistrite liiga poolfinaalis vastamisi juba kolmandat korda ning varasemalt on edu saatnud Hispaania klubi. Kui 2016. aastal oli Real kahe mängu kokkuvõttes parem 1:0, siis eelmisel hooajal alistati City 6:5. Kusjuures City võitis toona koduväljakul avamängu 4:3 ja asus ka võõrsil 1:0 juhtima, kuid kohtumise üleminutitel lubati Rodrygol kaks väravat lüüa ning duell läks lisaajale. Seal otsustas asja Karim Benzema penalti.

City on Premier League'is võitnud järjepanu kümme kohtumist ning kerkinud tänu sellele tabeli tippu. Real on seevastu koduliigas tiitlilootused sisuliselt minetanud, sest vahe liider Barcelonaga on viis vooru enne hooaja lõppu juba 14 punkti. Nädalavahetusel õnnestus aga Realil Hispaania karikavõistluste finaalis Osasuna 2:1 alistada.

City edus mängib tähtsat rolli Norra väravamasin Erling Braut Haaland, kes on sel hooajal saanud 46 kohtumisega kirja koguni 51 tabamust. Meistrite liigas on kaheksa matšiga tema nimel 12 tabamust. Sellega on norralane ka sel hooajal suurimaks väravakütiks.