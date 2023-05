Tänaku tiimikaaslane plaanib Portugalis kaarte segade: ma üritan poodiumile jõuda

„See on eesmärk, sest eelmine aasta olime Kreekas ja Sardiinias kiired ning hooaja jooksul tegime tubli sammu edasi. Nii et võime sellesse uskuda,“ lisas 26-aastane prantslane, kes hoiab MM-sarjas 14 punktiga kümnendat kohta.

M-Sporti tiimipealiku Richard Milleneri sõnul on Loubet' eesmärk küll realistlik, kuid samas ka piisavalt ambitsioonikas. „Ma arvan, et on kerge öelda „Tahan neljandaks tulla“, aga seda on päris keeruline saavutada,“ rääkis Millener. „Kui tahta esikolmikusse jõuda, siis tuleb arvestada Tänaku, Thierry [Neuville], [Sebastien] Ogier', Elfyni [Evans] ja Kallega [Rovanperä]. Neid on juba viis. Lisaks veel Taka [Katsuta], [Esapekka] Lappi, Pierre [Loubet] ja [Dani] Sordo.“