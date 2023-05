Mida peaksid teadma valgupulbritest?

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituse kohaselt peaks täiskasvanud inimene tarbima iga päev umbes 0,83 grammi valku kehakaalu kilogrammi kohta. See tähendab, et kui sa kaalud 70 kilogrammi, peaksid tarbima umbes 58 grammi valku päevas. Füüsilise koormuse korral on päevane vajadus suurem.

Valgupulbrid on toidulisandid, mis sisaldavad kontsentreeritud valguallikat. Kõige levinumad valgupulbrid on valmistatud munadest, piimast (vadak ja kaseiin), hernestest, riisist, sojast ja kanepist. Valgupulbreid saadakse nii loomsest kui ka taimsest allikast. Muidugi võivad paljud pulbrid sisaldada ka lisatud suhkruid, maitseaineid, paksendajaid ja värvaineid, mis parandavad nende maitset, välimust ja tekstuuri. Pärast selle artikli lugemist leiad kindlasti endale sobivaima ja maitsvaima variandi!

Päevalilleseemne valgupulber valmistatakse kooritud päevalilleseemnetest pressimise, rasvade eraldamise ja jahvatamise teel. Neutraalse maitse ja kergesti seeditavuse tõttu on see mitmekülgne ja populaarne taimetoitlaste ning veganite toidulaual ning olulisel kohal ka sporditegevustes. Päevalilleseemned on rikkad tervislike rasvade, kiudainete ja valkude poolest ning pulber sisaldab kõiki 9 olulist aminohapet, mida keha ise ei suuda toota. Lisaks on päevalilleseemnetest valmistatud valgupulber ökoloogiliselt säästlikum ja jätkusuutlikum valik (võrreldes loomsete toodetega).

Pulbrid on naturaalselt laktoosivabad – taimsed valgupulbrid on ka laktoosivabad, mistõttu sobivad need hästi piimatoodete suhtes allergilistele ja laktoositalumatutele inimestele.

Lisaks sellele on lupiiniseemned rikkad kiudainete, tervislike rasvade ja mineraalide poolest, nagu raud, magneesium, fosfor ja kaalium, ning sisaldavad ka antioksüdante. Need toitained aitavad tugevdada immuunsüsteemi, säilitada tervislikku seedimist ning toetada südame ja veresoonkonna tervist.

Lupiiniseemnetest valmistatud valgupulber on hea taimetoitlastele ja veganitele, kuna see sisaldab kõiki 9 olulist aminohapet, mida keha ise ei suuda toota, ning on seega täisväärtuslik valguallikas.

Kõrvitsaseemnetest valmistatud valgupulber on ka allergiavaba, mis teeb sellest hea valiku inimestele, kellel on allergia piima-, soja- või munavalkudele.

Lisaks valgule sisaldavad kõrvitsaseemned ka palju tervislikke rasvu, kiudaineid, vitamiine ja mineraale, nagu raud, magneesium, tsink ja fosfor. Need toitained aitavad tugevdada immuunsüsteemi, säilitada tervislikku seedimist ning toetada südame ja luude tervist. Nagu eelmine valgupulber, sisaldab ka see kõiki 9 olulist aminohapet.

Bio4You poodidest leiad ka šokolaadimaitselise pulbri, mis on maitsestatud kas stevioolglükosiididi või erütritooliga. Mõlemad on looduslikud madalakalorsusega magustajad.

Kui eelistad oma proteiinijoogile, putrudele või muudele toitudele lisada magusat lisamaitset, siis on loodusliku vanilli lõhna- ja maitseainetega valgupulber just sinule mõeldud!

Maxx valgusegul on täiuslik aminohapete profiil herne- ja riisivalgu, chia- ja kinoapulbri spetsiifilise kombinatsiooni tõttu. See lahustub kergesti sinu lemmiksmuutis või mandlipiimas ning maitseb suurepäraselt ka vees lahustatuna.

Kõrge bioloogilise väärtusega – kanepiproteiin sisaldab kõiki üheksat asendamatut aminohapet, mis muudab selle bioloogilise väärtuse kõrgeks. See tähendab, et kanepiproteiin sisaldab kõiki vajalikke toitaineid, mida organism vajab lihaskoe jaoks.

Toidu seedimine – kanepiproteiin on kergesti seeditav ja imenduv, mis tähendab, et organism saab sellest hõlpsasti kasulikke toitaineid.

Hernevalk sarnaneb muna-, piima- ja sojavalgule, kuid see on hüpoallergeenne ja sobib ka nende toiduainete talumatuse korral.

Toidu seedimine – herneproteiin on kergesti seeditav, mis tähendab, et organism saab sellest hõlpsasti kasulikke toitaineid imendada.

Bio4You poodidest leiad ka vanillimaitselise pulbri, mis on maitsestatud kas stevioolglükosiididi või erütritooliga. Mõlemad on looduslikud madalakalorsusega magustajad.

Šokolaadisegu koostis on väga sarnane vanillimaitselisele segule ainult ühe erinevusega – siia on lisatud tervislikku kakaopulbrit. Kakaopulber sisaldab rohkelt antioksüdante, tervislikuks seedimiseks mõeldud kiudaineid ning heaks südame tööks vajalikke flavonoide.

Kokkuvõttes on kanepiproteiin tervislik ja toitainerikas valguallikas, mis sobib hästi tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osana.

Loomsed pulbrid

Vadakuvalgupulber on toidulisand, mis sisaldab vadakust eraldatud valku. Vadak on piima kõrvalsaadus, mis tekib piima juustumisel. Vadak sisaldab palju valku ja on seetõttu populaarne valguallikas toidulisandites ja sporditoitudes.

Vadakuvalgupulber valmistatakse vadakuvalgu eraldamise teel vadakust, mille järel valk kuivatatakse ja jahvatatakse pulbriks. See sisaldab kõiki üheksat asendamatut aminohapet ja on seetõttu kõrge bioloogilise väärtusega valguallikas. See tähendab, et see sisaldab kõiki vajalikke aminohappeid, mida organism vajab lihaskoe jaoks.

Vadakuvalgupulber imendub organismis kiiresti, mistõttu on see populaarne valik sporditoitudes ja treeningujärgsete taastusjookide koostisosana. Lisaks sellele on vadakuvalgupulber madala rasva- ja süsivesikusisaldusega ning sobib hästi toitumiskavadesse, millega soovitakse piirata rasva- ja süsivesikute tarbimist, kuid samas saada piisavalt valku.

Kokkuvõttes on vadakuvalgupulber tervislik ja toitainerikas valguallikas, mis sobib hästi sporditoitudesse, treeningujärgsete taastusjookide koostisesse ja toitumiskavadesse, millega soovitakse piirata rasva- ja süsivesikute tarbimist, kuid samas saada piisavalt valku.

Nagu ka taimsete pulbrite puhul, on vadakuvalgupulbreid erinevate maitsete ning lisaainetega.

Vadakuvalgupulber steeviaga, šokolaadi või vanilliga

Kvaliteetne pulber Whey Protein koos DigeZyme™ ensüümidega tagab optimaalse seeditavuse ega tekita puhitust.

19 g valku portsjoni kohta

Sisaldab kõiki olulisi aminohappeid lihaste ülesehitamiseks

2,96 g looduslikult esinevat BCAA-d portsjoni kohta

Aitab suurendada ja säilitada lihasmassi

DigeZyme™ seedeensüümidega optimaalseks seedimiseks ja puhituse kõrvaldamiseks

Ei mingeid kunstlikke värv- ega maitseaineid

Pole lisatud suhkruid

Kiire ja lihtne valmistamine

111 kcal portsjoni kohta