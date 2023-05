OTSEPILT DELFI TV-s | Pinge püsib: Viimsi võitis Kalev/Cramo vastu avapoolaja

Kalevi ääremängija Hugo Toomi sõnul pole aga seeriat sugugi lihtne lukku lüüa: „Seeria esimese mängu lõpus saime oma kaitse poole korralikult tööle ja see kandus üle ka teisele mängule. Teisel mängul oli meie tagamängijate enesekindlus kohe algusest peale väga kõrge, seda oli näha ka kolmeste protsendist. Seeria kolmas mäng tõetab tulla väga võitluslik, Viimsil on selg vastu seina ja neil on viimane võimalus seeriat pikendada. Nagu on teada siis play-off seeriaid on raske lõpetada. Et see poolfinaal teisipäeval võiduka punkti saaks, on meil vaja olla 40 minutit keskendunud ja peame olema kaitses agressiivsed ning distsiplineeritud. Ootame saali rohkelt inimesi, tuleb korralik võitlus,“ rääkis Toom enne kohtumist.