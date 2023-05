Eestis tuleb viimase 15 aasta tugevaim kergejõustikuvõistlus. Kas ellu äratatakse ka Kuldliiga?

„Ma pole inimene, kes kireb enne, kui munad on korvis ja asi valmis. Praegu pole meil veel midagi ette näidata ning lubadusi anda ei saa, aga töö käib, et saaksime kunagise Kuldliigaga sarnase formaadi ellu kutsuda. Rahvusvaheliselt loodud uus süsteem annab head eelduseks selleks, et me korrastaksime ka oma kohaliku kalendri. Meil on reitinguvõistlusi vähe, aga praegu oleks hea võimalus neid juurde saada. Näiteks oma rahvusvahelisel tasemel sarja,“ lausus Mati Lilliallik.