KOMMENTAAR | Venemaa leitnandid ja majorid on paraku suures spordis tagasi. Lippude lehvides

Käes ongi see, mida ühed kartsid ja teised ootasid: Ukrainas sõda pidava Venemaa ja nende partneri Valgevene sportlased sulanduvad tagasi spordimaailma. Mitte küll täie rinnaga, sest mõned alaliidud pole neid teretulnuks kuulutanud, kuid suur osa uksi on jõuliselt lahti löödud ja kauaks ülejäänudki suletuks jäävad.

Usbekistani pealinnas Taškendis toimuval poksi MM-il on kõik nagu vanasti: venelased jooksevad ringis pärast võitu ringi, valgesinipunane riigilipp lehvimas, ja mängitakse Venemaa hümni... Justkui poleks mingit sõda. Tõsi, 19 riiki eesotsas USA ja Suurbritanniaga otsustasid MM-i boikottida eelkõige seetõttu, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei võistle neutraalse lipu all, kuid see ei huvita poksiringkondades kedagi – medalid mängitakse välja ja asi on ametlik.