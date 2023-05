Paksu pahandust tekitanud hübriidtehnoloogia võib WRC sarjast peagi kaduda

WRC sari võttis hübriidtehnoloogia Rally1 autodel kasutusele 2022. aastal. Esialgne homologatsioon tehti kolmele, hiljem pikendati see viiele aastale, kuid lepingu järgselt on Compact Dynamics sarja ametlik hübriidajami tarnija 2024. aasta lõpuni.

DirtFish kirjutab, et läbirääkimised lepingu pikendamise osas Compact Dynamicsi, FIA ja WRC autotootjate vahel alles käivad.

FIA tehniline direktor Xavier Mestelan kinnitas portaalile, et nende eelistus on jätkata koostööd Compact Dynamicsiga ka 2025. ja 2026. aastal, kuid lisas, et hübriidtehnoloogiast loobumine pole samuti välistatud.

„FIA ja promootori huvides on tehnoloogiale kindlaks jääda, kuid ühtegi lõplikku otsust pole hetkel langetatud. Jätkame läbirääkimisi,“ ütles Mestelan Pinon. „Kui me Compact Dynamicsiga jätkame, oleks tähtis, et me praegust süsteemi arendaksime - aga see on normaalne protsess.“

Küsimusele, mis juhtub siis, kui kokkulepet ei saavutata, vastas Mestelan Pinon: „Võimalus, et me sõidame ilma hübriidita WRC autodega, on selgelt olemas. Ma ei ütle, et see on meie eelistus. Me peame jõudma parima lahenduseni nii Compact Dynamicsi kui ka meie tootjate seisukohast.“

„Usun, et mõlemad osapooled jätkaksid meelsasti, kui me suudaksime süsteemi töökindlust parandada. Ärge unustage, et see süsteem oli eelmisel aastal täiesti uus, seega on normaalne seda arenadada, kui oleme avastanud mõned tehnilised probleemid,“ lisas FIA ametnik.

Compact Dynamicsi tegevdirektor Oliver Blamberger kinnitas samuti soovi FIA-ga koostööd jätkata, tuues välja, et näiteks nõudlikes tingimustes peetud Mehhiko rallil polnud hübriidiga mingeid probleeme. „Pakkusime juba eelmise aasta novembris FIA-le, et võiksime lepingu pikendamist arutada - seda ka jätkusuutlikkuse pärast. Et 2025. ja 2026. aastal hübriidi ei ole, pole minu seisukohast eriline variant.“

DirtFishi andmetel põhinevad läbirääkimised hübriidtehnoloogia usaldusväärsusel ja töökindlusel ning mõistagi ka maksumusel.