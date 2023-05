Aafrika nõidade kadunud needus või Erling Braut Haaland? Kes aitab ManCity Meistrite liiga tiitlini?

Manchester City jalgpalliklubi läks 2008. aastal Abu Dhabist pärit rikkurite omandusse. Seejärel on klubisse pumbatud omajagu naftadollareid. Esmaseks sihiks oli võita Premier League. Seejärel sooviti juba Meistrite liiga trofeed. Esimene siht on praeguseks juba mitmel korral täitnud ja on täitumas ka tänavu. Meistrite liiga tiitel on seni jäänud unistuseks.