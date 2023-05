ESIKUUIK | Tänaku triumf MM-tiitli toonud hooajal ja Märtini poodiumikohad Küprosel

Portugali MM-ralli on olnud tihti etapp, millega hooaeg saab justkui uue alguse. Aasta algab ikka spetsiifiliste rallidega lumel, asfaldil, jääl või kõrgmäestikus, kuid kevadeks jõutakse Euroopa kruusale. Hooajale antakse otsekui uus start.

Portugali ralli on üks MM-i legendaarsemaid. Võistluskalendris oli see juba esimesel hooajal ehk 1973. aastal. Aastatel 2002–2006 jäi Portugal aga MM-ilt välja. Sel perioodil oli tihti Euroopa esimene kruusaralli Küprosel. 2000. ja 2001. olid kavas mõlemad. Kui Portugal 2007. aastal oma koha tagasi sai, langes Küpros lõplikult valikust välja. Seekordne edetabel vaatabki, kuidas on eestlastel läinud kahel nimetatud rallil.