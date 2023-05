NBA tipptreeneri vend hukkus autoavariis

NBA põhiturniiri võitnud Bucks jäi avaringis Miami Heatile alla mängudega 1:4. Budenholzeri perekonda tabas suur tragöödia enne seeria neljandat mängu, vahendab The Athletic.

Spordiportaal teatab oma allikatele toetudes, et Budenholzeri vend suri autoõnnetuses saadud vigastustesse.

„Bud elab praegu isiklikul tasandil palju läbi. Ta kaotas just oma venna, mul on temast nii kahju. Tema ja mina oleme vahetanud sõnumeid,“ ütles Ham, kes on varem töötanud Budenholzeri abitreenerina.