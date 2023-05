Hispaania ralliäss tõmbas karjäärile joone alla

Del Barrio on olnud Sordo kõrval kõigil MM-rallidel, mille hispaanlane on võitnud. Esimese võidu saavutasid nad Citroëniga Saksamaal 2013. aastal, kaks järgmist võitu tulid Sardiiniast järjestikustel aastatel 2019 ja 2020.

„Täna on aeg teatada, et lahkun sellelt töölt, spordialalt, millest mul on kogu oma elu kauneimad mälestused. Eelmise aasta keskel sõin sugulastega õhtust. Ütlesin neile juba siis, et 2023. aastal ma rahvusvahelistel võistlustel ei osale,“ teatas 54-aastane Del Barrio.