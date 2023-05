Eesti noor judokas saavutas Euroopa karikaetapil esikoha

Koondise peatreeneri Egert Ehari sõnul näitavad selle hooaja tulemused viimaste aastate jooksul noorte tasemel tehtud head tööd: „Sel hooajal on Euroopa karikaetappidelt medaleid võitnud kolm erinevat noort. Lisaks on mitmed teised saavutanud esikümne kohtasid. See näitab klubides rohujuuretasandil tehtavat head tööd ja annab lootust, et algamas on Eesti judo uus tõusulaine.“