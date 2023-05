KUULA | Vigastatud Peeter Pruus: parimad tulemused on veel tegemata, kui suudan terve püsida

Räägime vigastusest ja puudutame spordimeediat, kes tiitlivõistluste medalimehe traumast põrmugi välja ei tee. Kas tõesti on jalgrattasõit sedavõrd nurgatagune ala, et Pruusi tegemised ei ületa uudiskünnist? Rattamaratonide maailma reitingus on punktisaajaid enam kui 1000 ja meie mees 20. kohal. Isegi ilma roosade prillideta paistab päris tummine.

Võrdleme klubisid, kus Pruus maastikuratturine sõitnud on. Neli hooaega Itaalia profitiimis Torpado SüdTirol ja tänasel päeval teine hooaeg Hispaania profitiimis BUFF Megamo. Praegune tiim on suurem ja paistab kõrvalt vaadates uhkem välja, aga reaalsuses ei ole sealgi ainult roosamanna. Maantee tipptiimide valguses on asjad hoopis teisiti ning sellest kõigest ka lobiseme.

Kui Euroopa meistrivõistlustelt on Pruus võitnud kulla ja pronksi, siis maailmameistrivõistlustelt veel medalit pole. Isegi esikümne kohta pole ja see annab jätkamiseks kõvasti motivatsiooni. Testides näitab 33-aastane rattamees hetkel elu parimaid numbreid, mis tuleks võistlusrajal ära realiseerida. Tänavune maastikurattamaratoni MM sõidetakse augusti esimeses pooles Šotimaal Glasgow's ja see võiks olla sobilik paik sähvatuseks.

Pruus on mõelnud ka graveli peale. Miks mitte proovida läbilööki ka sellel alal? Raplamaalt pärit ratturi näol on ju tegemist universaaliga, kes teeb aeg-ajalt kaasa ka maanteesõitudel ning maastikusõitude ja maanteesõitude kombinatsioon peaks andma graveliks päris hea valmisoleku.

Veel meenutame saates Tokyo olümpiamänge, kus Pruus võistles kaasa maantee grupisõidus ja käime juttudega ära eksootilisel Borneo saarel.

Vestlust veab Ivar Jurtšenko. Head kuulamist!