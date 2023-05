Eestist saab üheksas riik, kes on neidude U17 EM-finaalturniiri võõrustanud

Sellest ajast saati on turniir toimunud igal aastal – vaid 2020 ja 2021. aastal jäi see koroonapandeemia tõttu vahele. Esimesed kuus aastat ehk kuni 2013. aastani toimus turniir alati nelja naiskonna osavõtul UEFA peakorteri juures Šveitsis Nyonis, alates 2014. aastast suurendati finaalturniiri kaheksa naiskonnani ja see on toimunud igal aastal eri riigis.

Seni toimunud 13 turniiri on näidanud, et selles vanuseklassis valitseb Euroopat kaks riiki: Saksamaal on ette näidata lausa kaheksa tiitlit, Hispaanial neli. Sealjuures on koguni kuuel aastal ehk peaaegu pooltel kordadel omavahel finaalis kohtutud! Poola on seni ainus riik, kes on suutnud nende kahe hegemoonia murda – 2013. aastal ei jõudnud Saksamaa finaalturniirilegi (see on olnud nende ainus eemalejäämine!), Hispaania aga kaotas poolfinaalis penaltitega Rootsile, kes omakorda finaalis Poolale alla jäi. Poola koondise liider oli toona praegune Wolfsburgi tormaja Ewa Pajor, keda peetakse üheks maailma paremaks ründajaks.