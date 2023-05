Kas Euroopa Liit annab laskesuusatamisele surmahoobi ja Otepää MM toimub laserkiirte välkudes?

Laskesuusatamist ja laskesporti ähvardab kui just mitte surm, siis vähemalt totaalne muutumine. Vähemalt Euroopa Liidus. Sest praegu on otsustamisel seadus, mis keelustaks tinast ehk pliist laskemoona kasutamise. Kahe kuu pärast peab Euroopa Komisjon Euroopa kemikaaliameti (ECHA) soovitusel-nõudmisel algatama vastavasisulise seaduse ja suunama selle edasi Euroopa Parlamenti. Seejärel läheks see viimase pitseri saamiseks Euroopa Nõukokku. Kui kõik sujub, võivad pliikuulid juba kahe aasta pärast Euroopast kadunud olla ja laske(suusa)sportlased vaadaku ise, kuidas sealtmaalt hakkama saavad.

Paljud laskesuusatamise staarid on otse öelnud, et teevad pliikuulide keelustamise korral alaga lõpparve, sest see polevat enam õige laskesuusatamine. Tegelikult pliikuulidele alternatiivi polegi – teistest sulamitest valmistatud moon on kohutavalt kallis ja laser... Esiteks ei mõjuta laserpüssidest tulistatavat kiirt tuul, mis lisab laskesuusatamisele ettearvamatust, ja teiseks ei tööta laser lumesajus.