Napoli metsikul võidupeol hukkus maffiabossi poeg

The Guardiani andmetel on nüüdseks hukkunu isik teada. Tegemist olevat maffiabossi Maurizio Costanzo poja Vincenzoga, kes oli kohalikule politseile juba vana tuttav, kuna tal oli märkimisväärne kriminaalne ajalugu.

Politsei kahtlustab, et Costanzot tulistati tänaval keset võidupidu. Ta viidi kohe Cardarelli haiglasse, kus ta paar tundi hiljem saadud vigastustesse suri.

Neljapäeval toimunud suure võidupeo järel viidi haiglasse üle saja inimese, kes said vigastada nii ilutulestiku kui ka kakluste tõttu. Mitmeid inimesi ka pussitati. Kergemaid vigastusi said ka kolm politseinikku.

Napoli prefekt Claudio Palomba väitis, et Costanzo surm pole võidutähistamisega seotud. Samal arvamusel on ka Napoli linnapea Gaetano Manfredi, kelle hinnangul kasutas rivaalitsev grupeering suurt rahvakogunemist ära, et Costanzoga arveid klaarida.