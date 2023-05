Meico Vettik tuli Hispaania MM-etapil kaheksandale kohale

Honda) sõidu katkestas, siis tõusis Roosiorg 15. kohale. Sellel positsioonil tuli ta lõpuks ka finishisse. Taas näitas Herlings, et just tema on sellel nädalavahetusel parim. Kuigi ta ei mahtunud sõidu alguses esikolmikussegi, siis sõidu jooksul tõusis ta taas liidriks ja võttis võidu. Teisena lõpetas sõidu Ruben Fernandez (Hispaania, Honda) ja kolmandana Guadagnini.

Etapi kokkuvõttes tuli Roosiorg kuue punktiga 19. kohale. Etapivõidu teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 40 punktiga Guadagnini ja kolmas 38 punktiga Fernandez. Sarja kokkuvõttes on Roosiorg nüüd 13 punktiga 24. kohal. Liidrina jätkab Prado, kellel on koos 294 punkti. Vaid kuue punkti kaugusel Pradost on nüüd Herlings. Kolmas on 224 punktiga Fernandez.