FOTOD | Eesti kettagolfarid alustasid Euro Pro Tour sarja kullaga, pinget jagus viimase korvini

See oli talle teine kord eursarjas osaleda, kuid esimest korda väljaspool Eestit. „Ma teadsin, et konkurents on väga tugev ning et üldse nendega tempos püsida, peab mängima väga hästi. Tase on ikka üsna kõrgele aetud. Endale ei ole veel kohale jõudnud, millega ma hakkama sain. Ma olen väga õnnelik selle üle kuidas ma mängisin,“ rääkis Villmann, kelle lõpptulemuseks jäi 21 viset alla par’i.